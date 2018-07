‘Sollers Point’, een in een arme buurt van Baltimore opgenomen drama over de lastige re-integratie van een veroordeelde drugsdealer, past in het rijtje van ‘The Florida Project’ en ‘Lean on Pete’: onsentimentele cinema met een hoge graad van realisme. De met een enkelband rondlopende Keith werkt aan zijn rehabilitatie, maar het gevoel dat hij iedereen in de steek heeft gelaten drukt zwaar op hem en daarnaast proberen zijn oude vrienden hem weer op het slechte pad te brengen. Maar er is hoop: er schuilt een begaafd tekenaar in hem, en ondanks de stroeve communicatie met zijn oudeheer (Jim Belushi) meent die laatste het bijzonder goed met hem, zoals blijkt uit die ontroerende nachtelijke scène. Mooi hoe regisseur Matthew Porterfield dit bitter schijfje americana gaandeweg laat uitgroeien tot een diepmenselijk portret van een jongen die in de houdgreep zit van zijn eigen leefwereld. Zoals Randy Newman al zong: ‘Oh Baltimore/ Man, it’s hard just to live.’