Deze Deense film speelt zich helemaal af in een alarmcentrale waar met headsets uitgeruste agenten noodoproepen zitten te beantwoorden. Het drama schiet uit de startblokken wanneer de hoofdfiguur, Asger, een verontrustend telefoontje ontvangt van een snikkende vrouw die zich – zo valt af te leiden uit het geluid van de slepende ruitenwissers – tegen haar wil in een voortsnellende auto bevindt. En zo begint een race tegen de tijd waarbij Asger op basis van enkele summiere aanwijzingen de juiste locatie van het voertuig tracht te achterhalen. Een race die, zo moeten we hier wel zeggen, nooit echt op snelheid wil komen. Misschien heeft regisseur Gustav Möller protagonist Asger daarom – alsof hij zelf voelde dat het lastig zou worden om uit die ene beginsituatie een volledige langspeelfilm te puren – ook een knoert van een mentaal trauma meegegeven. Het resultaat is dat ‘The Guilty’, zeker in de tweede helft, meer wegheeft van een klef psychologisch drama dan van een strakke telefoonthriller. Jammer genoeg.