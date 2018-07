ACTIE Wie is de beste actieheld van het moment? Jason Bourne? John Wick? James Bond? Pfoeh! Ze zijn allemaal watjes vergeleken met Ethan Hunt, ofte Tom Cruise in de ‘Mission: Impossible’-films. Van die immer excellente spionnenfranchise – in de loop der jaren stonden Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams én Brad Bird achter de camera – komt volgende week de zesde aflevering uit. We zeggen het nu al: die mag u niet missen!

‘Mission: Impossible – Fallout’ heeft álles wat een goeie blockbuster nodig heeft. Een immer in de schaduwen toevende slechterik (Sean Harris)! Een keet schoppende love interest (Rebecca Ferguson)! Oneliners die recht uit een jaren 90-actiefilm komen (‘Trek op tijd je parachute open of het laatste dat door je hoofd gaat, zijn je knieschijven’)! En natuurlijk de halsbrekende, overdonderende, ridicule, maar vooral écht uitgevoerde stuntscènes die deze franchise kenmerken. Zeker op dat laatste vlak hebben de makers, met regisseur Christopher McQuarrie op kop, zichzelf overtroffen. Noteer: ‘Fallout’ is de knapste, meest onstopbare actiefilm – eigenlijk één lange achtervolging – sinds ‘Mad Max: Fury Road’.