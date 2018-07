De grootste ramp die Terry Gilliam is overkomen, is dat de mythe van zijn ‘Don Quixote’-project groter is geworden dan de film zélf. De rampzalige ontstaansgeschiedenis van ‘The Man Who Killed Don Quixote’ heeft zulke legendarische proporties aangenomen, dat de voltooide film aanvoelt als een leuk extraatje. Het helpt uiteraard niet dat ‘Don Quixote’ geen bijster goede prent is. Er glijden schitterende beelden voorbij, er vonken momenten op van pure magie, we hoorden prachtige oneliners, maar de plot is een boeltje en het geheel sleept veel te lang aan. Vintage Terry Gilliam, dus. Opnieuw is het ’s werelds grootste fantast niet gelukt om zijn hersenspinsels op een coherente manier naar het scherm te brengen. Voor de zoveelste keer in zijn carrière eindigt hij met een losgeslagen, aan alle kanten rammelend fantasietje. Een mislukt meesterwerk. De windmolens hebben gewonnen.