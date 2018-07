Ja, dat verrimpelde dametje dat zich in ‘Hotel Artemis’ met de schuifelgang van een oud Japans vrouwtje voortbeweegt, is écht Jodie Foster. Zij speelt – bedolven onder een laag oudevrouwenschmink – een drankzuchtige verpleegster die samen met haar hulpje Everest (Dave Bautista) een kliniek voor gewonde gangsters runt. Het schemerig verlichte hospitaal vormt een boeiende locatie, maar erg fris ruiken doet het er niet. Het opzet van ‘Hotel Artemis’ doet immers heel sterk denken aan het universum van John Wick. Net zoals Wick bewegen de personages van ‘Hotel Artemis’ zich door een graphic novel-achtige onderwereld met eigen codes en wetten. En het hospitaal zelf heeft meer dan een tikje weg van het door Ian McShane gerunde hotel Continental. Het verschil: schonk ‘John Wick’ ons visueel elegante lijf-aan-lijfduels en opwindende shootouts, dan oogt de actie in ‘Hotel Artemis’ nogal saai en bloedeloos.