Stijfdeftiger dan ‘The Bookshop’, het verhaal van een dame die anno 1959 in een klein stadje een boekwinkel opent, kan een film haast niet worden. Een voice-over legt in literaire volzinnen uit wat er gebeurt, en wanneer het hoofdpersonage zich moedeloos voelt, gaat ze op een rots op het strand zitten terwijl zowel de meeuwen als de strijkers tekeergaan. En toch raakten we in de ban van de strijd die Florence tegen het zure establishment moet leveren. ’t Is mooi om te zien hoe de oude Edmund (Bill Nighy) haar aanmoedigt om Nabokovs ‘Lolita’ in de etalage te zetten: ‘De mensen gaan het boek niet begrijpen, maar dat geeft niet. Begrijpen maakt de geest lui.’ Indeed! Maar die violen waren er echt te veel aan. Wij keken op een bepaald moment zelfs over onze schouder, half verwachtend op de stoelrij achter ons een heus strijkkwintet te zien zitten. En ja, hoor!