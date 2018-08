Als een bootje dat niet weet waar aanmeren, zo wordt de 9-jarige Vittoria heen en weer geslingerd tussen Tina, haar hardwerkende pleegmoeder, en de frivole Angelica, haar biologische mama. Die heeft haar kind indertijd afgestaan, maar is altijd in de buurt blijven wonen. Het is mooi om te zien hoe de band tussen Vittoria en Angelica zich langzaam begint te verdiepen, maar regisseuse Laura Bispuri is op haar best wanneer ze het dagelijkse leven in het snikhete Sardinië in beeld mag brengen. En in de scène waarin het tot Vittoria begint door te dringen dat Angelica wel degelijk haar echte mama is – waarbij ze over de kade langs enkele vissers wandelt die hun netten staan te ontwarren – stuurt ze haar film zelfs naar het magische snijpunt tussen grauw naturalisme en visuele poëzie. Wanneer er grote emoties moeten worden opgelepeld, klauwt de cineaste jammer genoeg naar de oude lapmiddelen: een theatrale dialoog hier, een kleffe popsong daar. Een half geslaagd drama.