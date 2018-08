De meeste toeristen die naar Los Angeles afreizen, reppen zich als de weerlicht naar de klassieke bezienswaardigheden: de Hollywood Walk of Fame, de sterrenwoningen in Beverly Hills en het Hollywood Sign. Maar wie het aandurft om in het surreële schemerlicht te gaan cruisen over Mulholland Drive, die lange, geheimzinnige weg die in duizend haarspeldbochten over de oeroude heuvels boven de metropool kronkelt, zal tot in z’n diepste poriën ervaren dat Los Angeles ook een stad met een onheilspellende, mysterieuze vibe is. Tot nu toe heeft niemand die vibe beter gevat dan David Lynch in ‘Lost Highway’ en ‘Mulholland Drive’, maar nu is er ook ‘Under the Silver Lake’, een film die een diepe, diepe duik neemt in de ultraviolette geheimzinnigheid van de City of Angels.