3.0 5 0

Blíj dat wij waren dat we mochten gaan kijken naar ‘The Meg’, waarin Jason Statham het opneemt tegen een voorhistorische reuzenhaai die in wetenschapskringen bekendstaat onder de ‘Transformers’-achtige naam... (dreigend tromgeroffel) Megalodon! In het hedendaagse, door superheldenfilms en spin-offs van ‘Star Wars’ gedomineerde multiplexlandschap kom je dit soort lekkere campy actieniemendalletjes nog maar zelden tegen. En de strijd tussen The Stath en de haai, die zó gigantisch is dat hij een walvis doormidden kan bijten, stelde niet teleur. Al in de eerste scène mag het impactalarm in een onderzeeboot heerlijk aan het loeien slaan en horen we de bemanningsleden zinnetjes uitschreeuwen als ‘Er is iets daarbuiten! Iets verplettert de romp!’ Echt spannend wordt het wanneer een losgeslagen kraan de haaienkooi (met daarin de sexy Aziatische biologe) naar de zeebodem dreigt te trekken, waar de Megalodon wacht. Gelukkig is er altijd The Stath om, giftige harpoen in de aanslag, soelaas te brengen: ‘Kauw op dit!’ Graag!