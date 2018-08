The Darkest Minds

In het begin van dit derderangse doorslagje van ‘X-Men: First Class’ maakt een droeve vertelstem ons duidelijk dat een geheimzinnige ziekte het merendeel van de kinderen heeft uitgeroeid, en dat diegenen die de plaag hebben overleefd over gevaarlijke telekinetische krachten beschikken. Klinkt intrigerend, maar het wordt zó lusteloos aangebracht dat we onze oogleden al na drie minuten zwaarder voelden worden. Maar hey, wie zijn wij om deze film te bekritiseren? Deze verfilming van de young adult novel van Alexandra Bracken richt zich niet tot ons, viriele manskerels, maar tot de bakvissen onder u (waarmee we allerminst de pladijs willen beledigen die we gisterenavond hebben verorberd). De dystopische atmosfeer maakt al gauw plaats voor een sentimentele kalverintrige, en tijdens een achtervolging vindt de hoofdactrice zelfs de tijd om gauwgauw een rood jurkje aan te trekken, zodat ze haar ranke lijf kan showen aan het afgeborstelde hoofdacteurtje. Zelfs de pladijs in onze maag rolt met de ogen.