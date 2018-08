Een film over een motorcrosser die vriendschap sluit met een hond? Het was met de nodige scepsis dat we de zaal betraden: het met klef hondenkwijl overgoten drama ‘A Dog’s Purpose’ lag nog nét iets te vers in het geheugen. De viervoeter in kwestie is evenwel geen melig mormel, maar een gigantische, uit een onderzoekscentrum ontsnapte robothond met rode Terminator-ogen, een muil vol zoevende tandwielen en vlammende boosters die hem toelaten om reusachtige sprongen te maken. Meer nog: met behulp van zijn stroboscopische koplampen is A.X.L. in staat om een stortplaats om te toveren tot een romantische discotheek onder de volle maan. Oliver Daly, die ‘A.X.L.’ baseerde op zijn eigen kortfilm ‘Miles’, houdt de plot vrij van sentiment en pakt hier en daar uit met een sfeerrijk shot, zoals wanneer de minidrones als een zwerm rode bijen door de nacht snorren. O ja: de knappe synths zijn van Ian Hultquist, en het plezier is voor u.