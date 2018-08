In de bruidssuite in een hotel in Dorset maakt een koppel zich klaar voor z’n huwelijksnacht. Het is duidelijk dat Edward en Florence van elkaar houden, maar in de aanloop naar het moment suprême slaat de onwennigheid toe. Het is 1962: Chuck Berry schalt uit de radio, maar aan de seksuele revolutie is Engeland nog niet toe. ‘On Chesil Beach’ vertoont euvels: zo bezondigen de acteurs zich af en toe aan de theatraliteit die zo typisch is voor Britse melodrama’s. Aan de andere kant beschikken wij over voldoende inlevingsvermogen om de onzekerheid van het paar tot in onze kleinste teen te voelen. Ook al kwamen wij lang na de seksuele revolutie ter wereld, tijdens onze kalverjaren was een zekere verkramptheid in de omgang met meisjes ons niet vreemd. Pijnlijk herkenbaar: het liefdesspel dat even moet worden stilgelegd omdat je je handen nodig hebt om je schoenen uit te trekken. Zelfs gêne kan soms ontroerend zijn.