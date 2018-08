3.0 5 0

Voor de allereerste keer in zijn reeds 40 jaar tellende acteercarrière speelt Denzel Washington mee in een sequel: in ‘The Equalizer 2’ kruipt hij opnieuw in het vel van Robert McCall, de eenzame wraakengel die afrekent met schorremorrie en op dooie momenten graag Marcel Proust leest. De nieuwe aflevering – waarvan de intrige zich deels in Brussel ontspint - is een meevaller: regisseur Antoine Fuqua neemt rustig de tijd om de spanning op te bouwen, de actie barst op de juiste momenten los en tijdens de knokpartijen mogen de botten en de nekwervels van de slechteriken krrrrk zeggen zoals in actiefilms uit de jaren 80.

Twee scènes springen eruit: McCall die voor zijn geestesoog een geënsceneerde dubbele moord tracht te reconstrueren en de huurmoordenaars die zijn appartement doorsnuffelen terwijl de Verdelger (die niet thuis is) met zijn camerasysteem als een soort Alziend Oog toekijkt. Lekker popcornvertier.