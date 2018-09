3.0 5 0

De zomervakantie is bijna uitgezongen, nog even en we leven weer op het ritme van de schoolbel. Het ideale moment om te gaan kijken naar ‘Queen of Niendorf’, een mooie Duitse familiefilm die u zal terugvoeren naar de vakanties van uw jeugd, toen het leven werd gedomineerd door trampolines en openluchtzwembaden en u samen met uw vriendjes in de bossen rondliep met walkietalkies. De centrale plotlijn kon nauwelijks charmanter: Lea zou graag lid worden van de Patattenbende, maar omdat die club – het hoofdkwartier is uiteraard een boomhut – een strikte ‘meisjes niet toegelaten’-politiek hanteert, dient ze eerst haar moed te bewijzen. De film vat mooi hoe het is om op te groeien in de warmte van de zomerzon: de meisjes babbelen over met wie ze het liefst zouden uitgaan, het hele avontuur heeft iets van een droom, en op het einde van de vakantie mag het zadel van de fiets weer wat hoger worden gezet.