Veel gekef in de bioscopen dezer dagen: in het niet onaardige ‘A.X.L.’ sluit een jonge motorcrosser vriendschap met een robothond, en in de romcom ‘Dog Days’ volgen we het wel en wee van een vijftal (ditmaal échte) viervoeters. Én van de mannen en vrouwen die hun leibanden vasthouden, onder wie een verliefde televisiepresentatrice en een vereenzaamde weduwnaar. ‘Wat is dat toch met honden, dat ze ons zoveel vreugde brengen?’ vraagt een offscreenstem zich in het begin af: nee, dat is níét wat wij denken wanneer we met behulp van een twijgje weer maar eens de onderkant van onze schoenzolen zitten schoon te pulken. Zo nu en dan wagen de makers een flauwe poging om de draak te steken met de overdreven liefde die sommige mensen voor hun keffers voelen, maar het eindresultaat verzuipt in zeemzoeterigheid. Toch één keer gelachen: namelijk met de kersverse papa die tijdens de babyborrel de droeve muziek van ‘Schindler’s List’ opzet.