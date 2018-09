Net als zijn vader, de grote Jim Henson, heeft Brian Henson iets met poppenspel. Maar in tegenstelling tot zijn ouweheer, die met ‘The Muppet Show’ familievriendelijk entertainment bracht, laat Brian zijn poppen in ‘The Happytime Murders’ – over een privédetective die samen met Melissa McCarthy een moord onderzoekt – naar hartelust vloeken, rampetampen en ejaculeren. Mocht hij het zien, Fozzie de beer viel terstond in zwijm. Niet dat we hier de Sigmund Freud van café De Lustige Pekkers willen uithangen, maar de talloze scènes waarin zoon Henson zijn poppen door kogelregens, bommen of razende honden aan flarden laat rijten, hebben zowaar iets van een symbolische vadermoord. Een goede raad: mensen met goede smaak blijven maar beter ver weg van deze platvloerse komedie. Dat sommige taferelen ons tóch aan het schateren brachten (een hitsige pop: ‘If I’m getting next to it, I’m gonna fuck it’), bewijst natuurlijk dat wij lang niet zo kritisch zijn als Statler & Waldorf.