2.5 5 0

Eerst een bekentenis: telkens als wij Whitney Houston haar monsterhit ‘I Will Always Love You’ horen kwelen – en dan vooral wanneer ze die lang uitgerokken ‘And Aaaaaaaaiiii’ door de hemisfeer laat schellen – krijgen wij de neiging om naar een bijl te grijpen en iets aan diggelen te slaan. Maar uiteraard hoef je geen fan te zijn om een documentaire over Whitneys leven te kunnen waarderen. Wij volgen het formule 1-circus slechts van een afstand en er zitten geen songs van Amy Winehouse in onze telefoon, en toch beschouwen we ‘Senna’ en ‘Amy’ als twee van de allerbeste documentaires die we de laatste jaren hebben gezien. Dus gingen we met veel belangstelling zitten voor deze reconstructie van de spectaculaire opmars en de pijnlijke neergang van de Queen of Pop.

Nu hoeven wij u niet te vertellen dat een documentaire altijd het resultaat is van de persoonlijke montagekeuzes, de invalshoeken en de interviewtechnieken van de maker. Het is dus met de nodige voorzichtigheid dat we opschrijven wat nu volgt, maar uit wat regisseur Kevin Macdonald (‘The Last King of Scotland’, ‘Touching The Void’) uit de vele getuigenissen heeft gedistilleerd, blijkt dat het toch vooral Houstons familie was die de ooit zo getalenteerde zangeres meezoog in een poel van verderf, misère en drugs. Haar vader, bijvoorbeeld, die zich gedroeg als een zonnekoning en zijn dochter schaamteloos oplichtte. Haar echtgenoot Bobby Brown, die door haar succes werd gereduceerd tot aanhangsel en haar aan de lopende band bedroog. En haar twee oudere broers, die haar marihuana lieten uitproberen en een junkie van haar maakten. Wanneer de broers voor de camera vertellen hoe ze in staat waren om méér drugs te verzetten dan Bobby Brown, beginnen ze nét niet te glimmen van trots.

Houstons tragische levensverhaal grijpt diep in het gemoed, maar toch liet deze documentaire ons achter met een zure smaak in de mond. ‘Hield ze van seks?’ horen we Macdonald aan een jeugdvriendin vragen. Een vraag waarmee de regisseur bewijst dat er voor hem misschien nog een carrière als tabloidjournalist is weggelegd. En was het nu echt nodig om die beelden op te rakelen van Houston die voor een jouwend publiek met een compleet geruïneerde stem ‘I Will Always Love You’ staat te krassen? Op dat punt in de documentaire was het al duidelijk genoeg dat Houston in de jaren vóór haar dood een schim van zichzelf was. Dat Macdonald die beelden toch laat zien, is als trappen tegen een lijk terwijl het al onder de zoden ligt.

Op het eind krijgen we nog eens te horen dat Houston in haar kindertijd werd misbruikt door Dee Dee Warwick, een onthulling die intussen uitgebreid aan bod is gekomen in de media. Het punt is: doordat Macdonald die scoop opspaart tot de laatste tien minuten, voelt de onthulling aan als een twist, als een nogal goedkoop ‘En tot slot heb ik nog sensationeel nieuws over Whitney!’-moment. We hebben de afgelopen jaren veel sterke documentaires gezien, maar ‘Whitney’ hoort daar niet bij.