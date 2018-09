Asbest, dat is toch iets van de jaren 80? De kankerverwekkende stof eist dagelijks nog wel mensenlevens, maar er bestaan vandaag toch geen fabrieken meer die asbest produceren? Toch wel dus, zo weten we nu dankzij deze documentaire van regisseur Daniel Lambo. Hij heeft indertijd nog vakantiewerk verricht in de asbestfabriek in Kapelle-op-den-Bos, wat hem ironisch genoeg toeliet om z’n eerste camera te kopen. Schokkend: de priester die vertelt dat 30 procent van de uitvaarten in Kapelle-op-den-Bos te maken heeft met asbestdood, en dat de piekperiode nog moet komen, tussen 2020 en 2025. Een beetje meer schwung in de montage had misschien geen kwaad gekund: niet dat Lambo een rode pet had moeten opzetten, maar we verlangden soms naar de elektriserende energie en het bijtende sarcasme van de documentaires van Michael Moore. Al heeft het beeld van de Indiase huisvrouw die haar was staat op te hangen tegen een achtergrond van asbestplaten, geen opsmuk nodig. Een onontbeerlijke docu.