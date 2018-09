In de meeste filmdrama’s dienen de hoofdpersonages huizenhoge obstakels te overwinnen of superbooswichten van zich af te slaan. De zwaarste horde die de personages in het Braziliaanse ‘Benzinho’ dienen te nemen, is dat er een reispas moet worden aangevraagd. Fernando, de oudste zoon, heeft immers een aanbieding gekregen van een Duitse handbalploeg. Zonder ook maar één keer kopje onder te gaan maakt regisseur Gustavo Pizzi de maalstroom van emoties voelbaar die het nakende vertrek van Fernando binnen het gezin teweegbrengt. Fernando die het haar van zijn twee broertjes wast terwijl de vierde zoon naast de badkuip bellen zit te blazen: het is een heel eenvoudig beeldkader, dat met een terloopse prachtheid de gezelligheid van het gezinsleven weergeeft. ‘Geniet ervan, want ze worden zo rap groot,’ krijgen kersverse ouders weleens te horen. Helaas: nog terwijl je het moment probeert vast te grijpen, is het al een herinnering geworden en dient er een reispas te worden besteld.