Begin 2019 in de zalen: ‘Richard Says Goodbye’, met Johnny Depp als een terminaal zieke professor die nog één keer all the way gaat. Het wordt de eerste grote Hollywoodfilm van Wayne Roberts, wiens uit 2016 daterende debuutfilm ‘Katie Says Goodbye’ – de man heeft blijkbaar iets met adieus – nu bij ons te zien is. Katie (prachtrol van Olivia Cooke) werkt als dienstertje in een baancafé, maar ze heeft ook een bijverdienste. Voor slechts enkele dollarbiljetten tilt ze haar jurkje omhoog op de achterbank van je auto. Tja, wanneer je opgroeit in een krot in Arizona en je naar Californië wilt, heb je wellicht niet veel andere opties. Het meisje dat droomt van een beter leven, de moeder die met een bierblikje in de hand aan de televisie gekluisterd zit, de goederentreinen in de achtergrond: we hebben het allemaal al vaak gezien, maar het is alsof Roberts de clichés opnieuw in hun oorspronkelijke kracht laat ontgloeien. Een geslaagd visitekaartje.