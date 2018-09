Om maar onmiddellijk naar de conclusie te springen: ‘Beautiful Boy’ is tegelijk een diep in het gemoed grijpend drama, een film die de ster van regisseur Felix Van Groeningen in Tinseltown verder zal doen rijzen, én een grote triomf voor de twee hoofdacteurs, Timothée Chalamet en Steve Carell. En zeggen dat we lichte twijfels hadden!