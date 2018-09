Een thriller die u meevoert naar de akkers en de beemden van Luxemburg, off all places? Jawel, en de verplaatsing loont de moeite! De langharige Duitse zwerver Jens (Frederick Lau), die duidelijk iets te verbergen heeft (wat zit er die tas?!), spoelt aan in een plattelandsgehucht waar iedereen een onverstaanbaar dialect spreekt.