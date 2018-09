De tekst waarmee deze merkwaardige film opent (‘Scènes, dialogen, emoties en gedachten van de personages weerspiegelen de verbeelding van de regisseur en mogen niet verward worden met de werkelijkheid’) maakt onmiddellijk duidelijk dat u geen feitelijke reconstructie van de laatste uren van wielrenner Frank Vandenbroucke hoeft te verwachten. Niemand zal ooit weten wat er precies is voorgevallen tijdens die laatste, fatale nacht van VDB in dat prostitutiehotel in Senegal.