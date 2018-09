Rijzende sterren Charlie Hunnam (‘The Lost City of Z’) en Rami Malek (straks te zien als Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’) vertolken twee criminelen die naar een strafkolonie in Frans-Guyana worden verscheept. Probleem: wie de uit 1973 daterende gelijknamige klassieker van Franklin J. Schaffner heeft gezien, met Steve McQueen als Papillon en met Dustin Hoffman als Louis Dega, zal scène na scène het gevoel hebben dat hij naar een compleet overbodig doorslagje zit te kijken. En zelfs wie de originele film níét heeft gezien, zal moeten toegeven dat deze ‘Papillon’ epische kracht mist, en dat de twee hoofdacteurs er net iets te pril uitzien om gestalte te kunnen geven aan twee gepijnigde bajesklanten. Teken aan de wand (van de mondholte): waar McQueen in de laatste scènes met rottende tanden rondliep, blijft het gebit van Hunnam er zelfs na vijf jaar eenzame opsluiting opvallend hagelwit uitzien. Het adres van je tandarts, kerel, gauw!