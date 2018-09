2.0 5 0

In het bezit komen van een uitschuifbaar (en vanzelf weer dichtklappend), met verleidelijke lichtjes en knopjes uitgerust straalgeweer: ach, was het ons maar overkomen toen we 11 waren! We zouden op de speelplaats nogal wat bekijks hebben gehad! Het is leuk om te zien hoe Eli, de jonge hoofdpersoon van de sf-prent ‘Kin’, met zijn geweer voor de spiegel stoer staat te doen. Het duurt echter niet lang voor hij en zijn oudere broer niet alleen op de hielen worden gezeten door twee futuristische motorrijders die hun wapen terug willen, maar ook door een losgeslagen crimineel, die zonder veel schwung wordt vertolkt door James Franco.

Jonathan en Josh Baker zijn zichtbaar grote bewonderaars van James Cameron, maar de raid op het politiekantoor (te vergelijken met de beroemde shoot-out in de eerste ‘Terminator’) brengt pijnlijk aan het licht dat de broers qua montage, camerawerk en spanningsopbouw nog niet tot aan de hielen van hun grote voorbeeld reiken.