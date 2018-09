Vlak na de vertoning van ‘A Simple Favor’ op het filmfestival van Oostende pikten wij ter hoogte van de klapdeuren van zaal 3 de volgende conversatie tussen twee meisjes op: ‘Ik vond ’m goed.’ ‘Ik ook! En de muziek was geweldig. Van wie zou dat liedje zijn dat je hoort op het moment dat Stephanie die zwarte jurk van Emily aantrekt?’ Wij, die dat liedje al jaren op onze playlist hebben staan, hadden die meisjes uiteraard meteen triomfantelijk moeten aanklampen (‘In ruil voor een afzakkertje in de bar geef ik u de naam van de artiest!’), maar zo assertief zijn we helaas niet.