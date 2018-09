3.0 5 0

‘Een film waar u geheid honger van zult krijgen!’ schreef iemand over dit bitterzoete drama over een jongeman die tijdens een melancholische roadtrip door Singapore niet alleen een heleboel nieuwe gerechten ontdekt, maar ook één en ander te weten komt over het verleden van zijn overleden vader.

Eerlijk gezegd: uw dienaar, een echte friet-met-steak-en-pickles-man, kreeg bij het aanschouwen van die noedelsoep, die chili van krab en die onbestemde witte dunne slierten die continu de revue passeren, veeleer last van kokhalseffecten. Tot de oosterse keuken heeft ‘Ramen Shop’ ons dus niet kunnen bekeren, maar het rustige verteltempo, de weemoedige atmosfeer en de schuimende biertjes die bij de sashimi worden geserveerd, wisten ons wél te bekoren. En mocht u zich afvragen waarom die steeds terugkerende symfonische melodie u zo bekend in de oren klinkt: het gaat om een extreem vertraagde versie van die fantastische instrumental van The Tornados, ‘Telstar’. Tot uw dienst!