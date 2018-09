2.0 5 0

Peter Berg liet zich met ‘The Kingdom’, ‘Deepwater Horizon’ en ‘Patriots Day’ kennen als een bekwame actieregisseur die weet hoe hij de adrenaline van het scherm moet laten spatten, maar deze keer heeft hij er een zootje van gemaakt. Zijn nieuwe thriller, waarin een eliteteam van commando’s een Aziatische dubbelspion het land uit probeert te krijgen, knettert opnieuw van de actie, maar het zwalpende camerawerk en de dolgedraaide montage – wij telden negentien cuts per seconde – maken dat de shoot-outs en de man-tegen-manduels door geen enkel menselijk oog te volgen vallen.

Het dient wel gezegd dat Mark Wahlberg nog vrij genietbaar is als de aan een bipolair syndroom lijdende special agent die zijn manschappen continu loopt uit te kafferen of op te naaien. Of Wahlberg zo goed is in het uithangen van de asshole omdat hij (toch volgens de geruchten) ook in het echte leven een klootzakje is, laten wij hier diplomatisch in het midden.