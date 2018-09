1.5 5 0

De acht jongeren uit ‘Wij’, de verfilming van de roman van Elvis Peeters, hebben zo hun eigen manier om de zomerse verveling te verdrijven: ze geven zich over aan steeds extremer wordende seksuele spelletjes, zetten een prostitutienetwerk op en doen onbeschrijflijke dingen met een keffertje. Wat wij ons afvragen: wat wil deze film ons nu eigenlijk vertellen, en wie – behalve diegenen onder u die het nog steeds ‘taboedoorbrekend’ vinden wanneer er in een mainstreamfilm eens een stijve leuter valt te aanschouwen – heeft er eigenlijk iets aan die close-ups van pompende penissen?

De vele tussenshots van volwassenen die als zombies de smetteloze voortuinen van hun residentiële villa’s staan te maaien laten vermoeden dat de makers iets willen zeggen over de leegte van het bestaan, maar helemaal zeker zijn we niet. Wat wij wel wéten, is dat het ‘Wij’, ondanks al die lichaamsholtes die worden doorboord, ontbreekt aan – hier komt de pun – diepgang.