3.0 5 0

De regisseur van de bloederige gruwelfilms ‘Hostel’, ‘Hostel Part II’, ‘Cabin Fever’ en ‘The Green Inferno’ die de hakmessen, de bijlen en de martelwerktuigen voor één keer heeft thuisgelaten en een fantasyprent heeft gemaakt voor iedereen tussen 7 en 77? We hadden het niet meteen in hem gezien, maar de lekker oubollige charme en de ongebreidelde fun die ‘The House With A Clock In Its Walls’ op de beste momenten uitademt, laten vermoeden dat Eli Roth tijdens de opnamen één of twee gezinsvriendelijke adviezen heeft gekregen van zijn executive producer, Steven Spielberg.

Die beste momenten zitten vooral in het snedig gemonteerde eerste halfuur, wanneer de kleine Lewis (Owen Vaccaro) na de dood van zijn ouders in het imposante huis van zijn excentrieke oom Jonathan (Jack Black) komt wonen. In dat huis, waar het orgel vanzelf lijkt te kunnen spelen en het blinkende ridderharnas ‘s nachts tot leven komt, krijgt Lewis van zijn oom te horen dat hij zo lang mag opblijven als hij wil (de geluksvogel!) en maken we kennis met een tovenares (Cate Blanchett!) die vroeger zó goed was dat ze in Parijs in een oogwenk het horloge van de pols van Salvador Dalí kon laten smelten. Kortom: fun!

Misschien heeft Roth de horrorcineast in zichzelf zelfs iets té grondig het zwijgen opgelegd. Wij herinneren ons nog hoe we als kind in het donker met een bang hartje lagen te luisteren naar het geheimzinnige getik in de buizen van de centrale verwarming. Was het een kabouter die we hoorden, was het een fantoom die zich ophield in het buizenstelsel, of was het alleen maar het tikken van de onherroepelijk voorbijvliegende kindertijd? We zijn er nooit achter gekomen, maar behalve onze verbeelding sloeg ook onze hartslag ervan op hol. En het is dit laatste – hartbeklemming - dat een beetje ontbreekt in ‘The House With A Clock In Its Walls’.

Tijdens de zoektocht naar de doemsdagklok van de sinistere magiër Isaac Izard (Kyle Maclachlan) krijgen we wel te zien hoe de oom ‘s nachts door de gangen rondwaart en af en toe zijn oor tegen een muur drukt, maar ondanks het onheilspellende gekraak van de houten vloeren wil het huis op geen enkel moment écht uitgroeien tot een geheimzinnig oord. Zelfs in ‘De Kaartendans’, het Suske & Wiske-album waarin meneer Van Zwollem in zijn kasteel met behulp van een mijndetector en een houweel op zoek is naar een geheime gang, zit meer mysterieuze ‘Wat-zit-er-achter-die-holle-muren?’-atmosfeer dan in ‘The House With A Clock In Its Walls’.

Ook de climax stelt teleur, maar laat dit alles u niet tegenhouden om te gaan kijken. Achteraf mag u van ons zo lang opblijven als u wil!