Frères Ennemis

Matthias Schoenaerts vertolkt een crimineel die een grote cokedeal grondig fout ziet lopen, Reda Kateb speelt zijn oude straatvriend uit de banlieue die het tot flik heeft geschopt. Twee jeugdvrienden die als volwassenen tegenover elkaar komen te staan: het is een oerklassiek verhaal, maar de regisseur van het mooie ‘Loin des hommes’ (met Viggo Mortensen als een onderwijzer die een moordenaar doorheen het Algerijnse hooggebergte naar de gevangenis escorteert) geeft er een realistische voorstadsdraai aan. De aanslag met de scooter is een spannend stukje cinema en hoewel we hem al vaker in zulke rollen hebben gezien, is het toch weer een sensatie om Schoenaerts met z’n omhooggetrokken schouders in z’n hoodie en onder het snauwen van ‘Vas-y, ho! Ta gueule!’ door de cité te zien banjeren. Opmerkelijk: zelfs in de banlieue communiceren de flikken niet langer met elkaar met piepende zendertjes, maar met trendy iPhones. Fijn voor hen, maar ’t is echt geen zicht.