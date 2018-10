2.5 5 0

In dit zoveelste doorslagje van ‘Die Hard’ vertolkt Dave Bautista een Amerikaanse marinier die het in het van de buitenwereld afgegrendelde voetbalstadion van West Ham opneemt tegen een groep Oostblokschurken. Die laatste zijn niet van de minsten: als je tijdens een keukengevecht met een stalen pan keihard tegen de kale knikker van een booswicht mept, maar die blijft gewoon rechtop staan, dan weet je dat je tegenover een waardige tegenstander staat. Maar hoe geinig het ook is om Bautista op een motorfiets van de ene tribune naar de andere te zien springen (een stunt die men in de Ghelamco Arena niet gauw zal zien), als actieheld mist hij de présence van Sylvester Stallone, de bad-ass-attitude van Jason Statham, of de iconische uitstraling van Arnold Schwarzenegger. Laat u trouwens niet bedotten: hoewel Pierce Brosnan op de affiche prominent naast Bautista staat – alsof dit een buddy action film is – speelt de oude James Bond slechts in een handvol scènes mee.