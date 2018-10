We need to talk about Charlie.

3.0 5 0

De bioscoop lijkt deze maand wel een infopunt voor transgenders: nauwelijks twee weken voor de Belgische release van ‘Girl’ van Lukas Dhont komt er een Brits drama uit dat óók handelt over een meisje dat gevangenzit in het lichaam van een jongen. Het verschil: daar waar Lara uit ‘Girl’ al bezig is aan een geslachtsveranderende hormonenkuur, is Charlie uit ‘Just Charlie’ nog niet eens begonnen aan de transitie. Scènes zoals die waarin Charlie het niet kan laten om in het geniep damesschoenen te bevoelen maken goed duidelijk hoe het is om zich ‘raar’ te voelen (‘Alsof alles vastzit’), maar de film toont eveneens dat het ook voor ouders een zware dobber kan zijn om de werkelijke identiteit van hun kind te aanvaarden. En hoewel ‘Girl’ – u zult het straks wel zien – op cinematografisch vlak in de eindafrekening op een hoger niveau staat, klauwt ook het mooie en toegankelijke ‘Just Charlie’ recht naar het hart.