Hoewel ‘Fahrenheit 11/9’ was aangekondigd als een pamflet over het presidentschap van Donald Trump, besteedt Michael Moore er betrekkelijk weinig aandacht aan. Moore ziet Trump hier als een symptoom van een veel ruimer fenomeen, met name de wereldwijde ineenstorting van de democratie. In de ophefmakendste fragmenten gaat hij zelfs zo ver om Trumps intrede in het Witte Huis te vergelijken met de brand in de Rijksdag, die in 1933 de dictatuur van Hitler inluidde. Zoals we dat van hem gewend zijn, doorbreekt Moore geregeld de grens tussen ernstige journalistiek en goedkope sensatie (al klinken Trumps uitspraken over zijn dochter écht raar). Maar het middenstuk, over het loodvergiftigingsschandaal in Michigan, behoort tot het allersterkste wat hij ooit heeft gemaakt. De conclusie die uit dit alles valt te trekken, is niet min: als we nú niet ingrijpen, keren we terug naar het fascisme. U mag die boodschap ongepolijst noemen, maar zeg niet dat u niet was gewaarschuwd.