3.5 5 0

In zijn beste film sinds ‘Daens’ zoomt Stijn Coninx niet alleen in op het persoonlijke drama van David Van de Steen, die bij een overval van de Bende van Nijvel zijn zus en zijn ouders heeft verloren. De cineast borstelt ook een portret van Davids grootvader, die 25 jaar naar gerechtigheid heeft gezocht, én hij probeert ons in één moeite door enig inzicht te verschaffen in de schandalige manier waarop het gerecht een zootje heeft gemaakt van het Bende-dossier. Bravo dus voor Coninx en zijn scenaristen, die al die elementen in één soepele en meeslepende film hebben gegoten, die op de beste momenten zelfs iets weg heeft van de paranoïde Hollywoodthrillers uit de jaren 70, zoals ‘Three Days of the Condor’ en ‘The Parallax View’. Dat sommige jaren 80-pruiken eerder thuishoren op het amateurtoneel, en dat er wat de vertolkingen betreft hier en daar een kloofje gaapt tussen Jan Decleir (groots!) en sommige andere acteurs, behoort tot de onbeduidende detailkritiek.