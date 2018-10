3.0 5 0

Merkwaardig: nog maar enkele weken geleden wist de filmsite IMDb ons te vertellen dat de speelduur van de nieuwe Marvel-superheldenfilm ‘Venom’ bijna twee uur zou bedragen. De versie die deze week in de zalen verschijnt, duurt evenwel slechts 90 minuten. Onze (op geruchtjes gebaseerde) gok: omdat de makers de deur willen openhouden voor een cross-over met de kindvriendelijke ‘Spider-Man’-franchise, hebben ze op de valreep besloten om de scènes waarin Venom de koppen van zijn tegenstanders afbijt, eruit te knippen. Jammer, want als ‘Venom’ één ding mist – behalve betere digitale effecten – dan wel een lekkere dosis bloed. Het goeie is dat er dik valt te genieten van de interactie tussen onderzoeksjournalist Eddie Brock (Tom Hardy) en de altijd hongerige buitenaardse symbiont die zich met Eddie heeft laten samensmelten. Dankzij ‘Venom’ weten we dat mensen die op straat hardop tegen zichzelf staan te praten, eigenlijk symbionten zijn. Hoor maar: de onze laat net weten dat hij honger heeft.