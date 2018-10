5.0 5 0

De nieuwe film van de regisseur van ‘Whiplash’ en ‘La La Land’ is niet alleen een meeslepende reconstructie van de eerste maanlanding, het is bovenal een machtige demonstratie van de kracht van cinema. Om Neil Armstrong (Ryan Gosling) in de earth shattering sounds van IMAX in zijn FX-15 door de hemisfeer te horen knallen, om de Apollo 11 op dat gigantische witte doek naar het heelal te zien reiken... Wow, wow, en nog eens wow. Soms grijpt de ‘Alsof je er zelf bij bent!’-sensatie zelfs iets té hard naar de keel: de scène waarin de commandomodule oncontroleerbaar aan het tollen slaat, maakte ons bijna onpasselijk. Maar naast al dat gedaver en gebulder serveert ‘First Man’ u ook een mooi portret van Armstrong, een man zo gesloten als een mossel. Op het moment dat Armstrong aan de rand van die maankrater staat, zwijgen zelfs de stuwmotoren en gaat ‘First Man’ in een stille glijvlucht naar de pure ontroering.