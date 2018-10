Let's agree to disagree. Chazelle is me een té grote play by the rules regisseur om dit boeiend te maken. First Man is té chatplichtig aan de brave, publieksvriendelijke Hollywoodvertelling. Nauwelijks risico, te weinig cinema en te veel aandacht voor narratieve souplesse (de motivatie van de hoofdfiguur - het overleden kindje - wordt zo een steaming pile of doggy doodoo). Ryan Gosling - ik ben verliefd geworden op hem in BR2049 - zet hier terug een stap achteruit. Hij is de vleesgeworden stoïcijn. Dit is geen rol voor hem. En Chazelle is een goeie regisseur, maar hij schopt tegen niemands schenen. En ik wil mijn regisseurs zien schoppen. First Man is heel schatplichtig aan Apollo 13 in zijn gezinswaarden, in de ondersteunende echtgenote, in het kutthema 'hoop'. Ik hou van space-films, maar ik zag welgeteld 1 nieuw element: de eerste launch beleef je enkel vanuit de cabine waar Neil inzit. Dat was een leuk idee. Maar het dode kind als motivatie is gewoon bullshit. Het armbandje uit het hand laten glijden - fuck that shit!