4.0 5 0

We hebben ‘Girl’ nu tweemaal gezien, en nog steeds kunnen we er met ons hoofd niet bij dat het hier om een debuutfilm gaat. Hoe het hoofdpersonage in de bikkelharde balletles van enveloppé naar arabesque wordt gejaagd, hoe ze haar geslachtsdelen afplakt met tape, hoe ze worstelt met dat vreemde lichaam van haar: de 27-jarige Lukas Dhont vertelt het allemaal zonder sentiment, maar met een virtuositeit die we in België alleen nog maar hebben gezien bij de gebroeders Dardenne. En wat een hoofdacteur! Hoe Victor Polster na een opmerking van de balletlerares niet losbarst in tranen (wat in een slechtere film zou zijn gebeurd), maar slechts een wanhopige glimlach laat zien: het is juist, het is sterk gespeeld, en het is hartverscheurend. Regie en fotografie zijn voortreffelijk, maar het is Polster die ons in het gevoelsleven van Lara zuigt, het meisje dat werd geboren in het lichaam van een jongen. Girl, you’ll be a woman soon.