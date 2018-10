Terwijl buiten sirenes loeien, zegt iemand aan de toog van een bar op fluistertoon dat Parijs weldra zal worden verzegeld en dat niemand nog zal wegraken. In de gangen van een zweterig hotel weerklinkt het laarzengestamp van soldaten, die op zoek zijn naar vluchtelingen met valse papieren. Elke klop op de deur kan een enkele reis richting concentratiekamp betekenen. De enige die hier ontbreekt, is Rick Blaine (Humphrey Bogart) die in zijn café boven een borrel hangt: ‘Here’s looking at you, kid.’ De roman ‘Transit’ van Anna Seghers speelt zich af in 1942, maar de grote vondst van regisseur Christian Petzold is dat hij de intrige in het hedendaagse Marseille situeert, waar de hoofdpersoon op een schip naar de VS probeert te raken. Een surrealistische invalshoek, die de horror van de bezetting ineens akelig dichtbij brengt. Alleen jammer dat de spanningsboog er naar het einde toe begint bij te hangen als een losse pianosnaar.