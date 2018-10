2.5 5 0

Veertig jaar na de oorspronkelijke film van John Carpenter – die ons overigens vandaag nog steeds doet trillen als een espenblad – blíjft seriemoordenaar Michael Myers maar met de keukenmessen zwaaien. Na de talloze sequels, spin-offs en reboots (herinner u de suffe remake van Rob Zombie uit 2007) krijgen we met deze spiksplinternieuwe ‘Halloween’ een direct vervolg op de oerfilm uit 1978 voorgeschoteld. Het resultaat bezorgde ons gemengde gevoelens: de naar de originele film knipogende fotografie is niet onverdienstelijk en het is leuk om de zwaarbewapende Laurie (Jamie Lee Curtis is back, en hoe!) als een soort nijdige Sarah Connor op de uit het gekkenhuis ontsnapte Michael te zien wachten. Maar ondanks al die troeven ontbreekt er in deze ‘Halloween’ iets wezenlijks, namelijk: doodsvrees, kippenvel, een angstgevoel. Bericht aan regisseur David Gordon Green: goed geprobeerd, maar is het in eerste instantie niet de bedoeling van een horrorfilm dat hij je de daver op het lijf jaagt?