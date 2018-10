3.0 5 0

Uit de Palestijnse gebieden bereikt ons het mooie ‘Wajib’, waarin we een vader en een zoon volgen die tijdens een lange tocht door het hedendaagse Nazareth (2000 jaar geleden de plek waar Jezus opgroeide, nu een Palestijnse enclave op Israëlisch grondgebied) zo’n vijfhonderd huwelijksuitnodigingen rechtstreeks dienen te bezorgen aan hun vrienden en familieleden. Waarom ze die uitnodigingen niet gewoon via e-mail of per post versturen, vraagt u zich af? Omdat, zo weten wij nu, de persoonlijke overhandiging van die invitaties nu eenmaal een wajib is, een religieuze plicht. En we hebben uit de boeiende gesprekken tussen de vader en de zoon nog andere dingen opgestoken, bijvoorbeeld dat de Palestijnse inwoners zich in Nazareth bedreigd voelen door de oprukkende Joodse kolonisten. En dat het géén goed idee is om ginder een filmclub op te richten waar uitsluitend politieke films worden vertoond. O ja: wil iemand voor ons eens zo’n lekker bord Arabische falafel klaarmaken? Met yoghurtdip?