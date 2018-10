2.5 5 0

Rond de nieuwe film van Drew Goddard – de regisseur van de fantastische horrorprent ‘The Cabin in the Woods’ – die zich bijna helemaal afspeelt in de gangen en de kamers van een aftands motel, zoemt er al een tijdje een goede buzz. Een stijlvolle B-film met een vibe die doet denken aan de films van Tarantino, zo kan men de vele positieve Amerikaanse reviews samenvatten. Helaas: ‘Bad Times at the El Royale’ heeft zo zijn momenten, maar het geheel stelt teleur. De scène waarin Jon Hamm de geheime observatiegang verkent is een filmisch meesterstukje, en het tafereel met de priester, de zangeres en de op het hoofd neerkomende whiskyfles had inderdaad zó uit iets van Tarantino kunnen komen. En die Wurlitzer-jukebox in de lobby willen wij wel hebben! Maar wat begint als een inventieve thriller verandert al gauw in een véél te lang uitgerokken, steeds oninteressanter wordend drama dat dieper en dieper wegzinkt in het ravijn van de klefheid.