Na al die puike horrorfilms van de laatste maanden, van ‘A Quiet Place’ tot ‘Hereditary’, zijn we met ‘Hell Fest’, waarin enkele meiden in een pretpark worden opgejaagd door een seriemoordenaar, weer aanbeland in de onderste regionen van het genre. Doordat de gruwel zich beperkt tot een eindeloze reeks van lamlendige ‘Boe!’-effecten hadden wij de tijd om ons te concentreren op de dialogen. Zo horen we één van die meiden verklaren dat angst iets merkwaardigs doet met ons reptielenbrein: ‘Angst herinnert ons eraan dat het leven kort is en dat we ons dus maar beter kunnen voortplanten.’ Met andere woorden: hoe angstwekkender een horrorfilm, hoe meer zin die film ons zou moeten geven om te rampetampen. We stonden net op het punt om aan de hoofdredactie voor te stellen om eens een top 10 te brengen van de meest hitsigmakende horrorfilms, toen de alarmbel van de naderende deadline ons weer bij zinnen bracht.