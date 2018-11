3.5 5 0

Welke kronkel in zijn ziel zorgt ervoor dat de 19-jarige Sami als jihadist naar Syrië trekt? Zijn vader, havenarbeider Riadh, snapt er niks van. Sami wordt weliswaar geteisterd door migraineaanvallen, maar voor de rest is hij een goede student die ogenschijnlijk niets tekortkomt. De regisseur verschaft geen kant-en-klare antwoorden, maar uit zijn rustige observatie van het gezinsleven vallen wel subtiele aanwijzingen te rapen: de camera blijft in sommige situaties op het onbewogen gelaat van de zoon rusten, en een korte dialoog maakt duidelijk dat er een kloof gaapt tussen de dromen van de vader en de onthechting van de zoon. Maar uiteindelijk handelt ‘Weldi’ niet over de motieven van de jihadist, maar over de smart van de familieleden die achterblijven. Pas later besef je hoe diep de mooie vertolking van hoofdacteur Mohamed Dhrif je heeft meegetrokken in de gemoedstoestand van een vader van wie de wereld zonet met een donderend geraas in elkaar is gestort.