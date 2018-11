2.5 5 0

Etste ze in het magnifieke ‘Le meraviglie’ het portret van een ouderwetse honingboer (Sam Louwyck), dan vertelt regisseuse Alice Rohrwacher in ‘Lazzaro felice’ het allegorische verhaal van een dorpsgemeenschap die zich in het zweet des aanschijns bezighoudt met de ambachtelijke tabaksteelt. De dorpers zijn evenwel de sigaar, want ze hebben niet in de gaten dat ze worden uitgebuit door de markiezin de Luna, die hen als lijfeigenen behandelt en bewust van de moderne buitenwereld afgesneden houdt. Maar noem hen geen slachtoffers, want op hun beurt profiteren de boeren voortdurend van de grenzeloze goedmoedigheid van Lazzaro, een met een engelachtige uitstraling gezegende jongen – krék de jonge Tobey Maguire! – die symbool staat voor de onschuld in de mens. Zoals een personage zegt: het leven is een kettingreactie van uitbuiting. Klopt, maar de vele twijfelachtige magisch-realistische plotwendingen uit de tweede helft deden ons besluiten dat ‘Le meraviglie’ toch wel andere tabak was dan het nogal teleurstellende ‘Lazzaro felice’.