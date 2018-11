3.0 5 0

Terwijl het Duitse luchtafweergeschut van jetje geeft, boort een eskadron geallieerde vliegtuigen zich een weg door de apocalyptische nacht. Liefhebbers van oorlogsfilms zullen kicken op de spectaculaire openingsscènes van ‘Overlord’, waarin enkele Amerikaanse soldaten in een Frans dorpje worden gedropt om een stoorzender op een kerktoren op te blazen. Maar wanneer we erbij vertellen dat de film werd geproduceerd door J.J. Abrams, de man achter ‘Lost’, ‘Westworld’ en de ‘Cloverfield’-franchise, weet u meteen dat u heel wat méér kunt verwachten dan zomaar een men on a mission-avontuur in de stijl van ‘The Dirty Dozen’. Laten we het erop houden dat de Amerikaanse soldaten niet alleen geconfronteerd worden met in lange leren jassen gehulde naziofficieren die hun laarzen op de vloer laten knallen, maar ook met... iets anders! Wat gebeurt er toch met de dorpsbewoners die door de nazi’s worden meegenomen naar de krochten onder de kerk? U krijgt het bloederige antwoord in een genietbaar B-filmpje.