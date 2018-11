3.5 5 0

Laat die insectenwerende spray maar thuis: de Poolse film ‘Mug’ draait niet rond de zoemende monstertjes die uw slaap komen verstoren, maar rond een metalhead die per ongeluk van een stelling sodemietert en te pletter valt in – echt waar – het holle karkas van een gigantisch Christusbeeld. De gezichtstransplantatie die de man na het ongeval moet ondergaan, stelt u voor een dilemma: mag u lachen met een man die met smaak een bord tomatensoep zit op te lepelen, terwijl op de geluidsband heel goed te horen is hoe de soep uit zijn half mismaakte mond terug in het bord druipt? Wij meenden in die scène in ieder geval een vorm van kurkdroge humor te bespeuren, en lieten bijgevolg niet na om hardop te gniffelen. Overigens had de openingsscène, waarin we enkele tientallen shoppers in hun ondergoed door een winkelcentrum zien stormen, ons al duidelijk gemaakt dat ‘Mug’ kan worden bestempeld als geweldige tragikomedie.