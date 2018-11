3.5 5 0

In de ‘Millennium’-boeken van Stieg Larsson streden superhackster Lisbeth Salander en onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist tegen neonazi’s, vrouwenhaters en financiële sjoemelaars. Nu Hollywood zich de creatie van Larsson volledig heeft toegeëigend, blijft van dat vurige engagement geen vonkje meer over. In ‘The Girl in the Spider’s Web’ – niet langer gebaseerd op het werk van Larsson, maar op een vervolgroman van David Lagercrantz – zet Claire Foy (na Noomi Rapace en Rooney Mara al de derde actrice met de drakentattoo) Lisbeth neer als een Jason Bourne-achtige actieheldin die in knap gefilmde actietaferelen achter de dieven van een nucleair lanceringssysteem aan zit. Kinky toetje: de scène waarin Lisbeth door de booswicht wordt opgesloten in een luchtdicht sm-pakje. De fans van het eerste uur zullen zich wellicht dood ergeren, maar wij zagen een dijk van een actiefilm met een begingeneriek die zo uit een Bondfilm had kunnen komen. Lisbeth Salander is dood, leve Lisbeth Salander!