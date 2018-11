3.0 5 0

Wat is Jeruzalem toch voor een stad, als je er niet eens op je gemak je partner kunt bedriegen! Broodleverancier Saleem en cafébazin Sarah, de twee hoofdfiguren uit de op feiten gebaseerde Palestijnse film ‘The Reports on Sarah and Saleem’, ontmoeten elkaar ’s nachts in het geniep op verlaten parkings, waar ze snelle seks hebben in Saleems Citroën Berlingo. Wat hun ontrouw extra beladen maakt, is dat hij een Arabier is die voor zijn werk geregeld de bezette gebieden doorkruist, en zij de Israëlische echtgenote van een legerofficier. In de scènes waarin Saleem tot zijn verbazing achtereenvolgens hardhandig wordt meegesleurd en ondervraagd door de Arabische en de Israëlische inlichtingendiensten, gaat ergens een gitzwarte satire schuil, maar regisseur Muayad Alayan maakt van het geheel een zware noodlotstragedie waaruit moet blijken dat in het Midden-Oosten zelfs onschuldige echtbrekers niet veilig zijn voor het Arabisch-Israëlische conflict. Blij dat we in Oostende wonen, haha!